В Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня

Запаса газа в Приднестровье для бытовых нужд хватит на 24 дня, заявил первый зампред правительства, министр экономического развития республики Сергей Оболоник. Его слова приводит пресс-служба президента республики.

«Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тыс. куб. м. <...> Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня», — сказал чиновник.

Оболоник подчеркнул, что Приднестровье находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 января исполняющий обязанности председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в вопросе закупки газа, мотивировав свое решение ожиданием восстановления поставок газа от «Газпрома».

Ранее Молдавию предостерегли от решения проблемы Приднестровья силовыми методами.