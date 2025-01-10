В России оценили планы Трампа встретиться с Путиным

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что переговоры глав крупнейших государств крайне необходимы.

«Только саммит двух мировых лидеров является настоящей и необходимой мерой для предотвращения третьей мировой войны. Этим двум выдающимся политикам предстоит установить новый мировой порядок на долгие годы вперед — до середины, а может быть, и на весь XXI век», — сказал Малофеев.

Он добавил, что несмотря на желание западных политиков «развалить» Россию, она будет играть решающую роль в мировой политике XXI века.

10 января Трамп сообщил, что президент России заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Путин ранее заявлял о своей готовности встретиться, но не уточнял дату. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ заявили, что Трамп и Маск закончат украинский конфликт.