Блинкена спросили о реакции жителей Калифорнии на выделение пакета помощи Киеву

Журналистка Панченко поинтересовалась, как в Калифорнии отнеслись к помощи Киеву

Украинская журналистка Диана Панченко поинтересовалась у американского государственного секретаря Энтони Блинкена, как жители штата Калифорния отреагировали на решение Вашингтона выделить Киеву новый пакет помощи. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в социальной сети X.

Панченко оставила комментарий под одной из записей в аккаунте Блинкена. В ней говорится, что США выделили дополнительные средства на поддержку Украины.

«Как жители Калифорнии отреагировали на очередной транш средств на войну?» — написала журналистка.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, который находится в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. К текущему моменту пламя охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс.

На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек.

При этом 9 января министр обороны США Ллойд Остин принял участие в заседании контактной группы по Украине, которое прошло на базе «Рамштайн» в Германии. В ходе встречи он объявил о решении Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $500 млн.

Ранее сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти в передаче Киеву «лишнего» оборудования для ликвидации пожаров.