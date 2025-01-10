Минобороны Финляндии назвало тему Гренландии внутренним вопросом Дании

Отношения между Гренландией и Данией — это внутренний вопрос датского государства, однако политикам стоит серьезно относиться к заявлениям избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил в эфире радиостанции Yle глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Что касается отношений Дании и Гренландии, то они, конечно, как прокомментировало правительство страны, являются внутренними вопросами Дании», — сказал министр.

По словам Хяккянена, Гренландия и остальная территория Арктики интересуют США, поскольку могут предоставить сырье и новые маршруты следования кораблей, то есть напрямую связаны с экономической безопасностью Штатов, поэтому к словам Трампа нужно относиться серьезно.

При этом министр подчеркнул, что Евросоюз и НАТО относятся к заявлениям избранного президента США достаточно спокойно.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

По словам будущего американского лидера, на острове проживают порядка 45 тысяч человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией.

Ранее стало известно, что премьер Дании захотела обсудить с Трампом судьбу Гренландии.