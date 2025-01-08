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Илон Маск назвал девочкой Джастина Трюдо в ответ на отказ присоединить Канаду к США

Маск назвал Трюдо «девочкой» и высмеял его слова о суверенитете Канады
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Reuters

Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «девочкой» и заявил, что его слова о невозможности присоединения Канады к США больше не имеют веса, так как он уходит в отставку. Пост опубликован на странице бизнесмена в соцсети X.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — написал Маск.

6 января избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

Комментируя слова Трампа, Трюдо заявил на своей странице в X, что Канада «черта с два» станет частью Соединенных Штатов.

Ранее Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой.

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