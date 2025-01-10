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Япония в рамках антироссийских мер вводит санкции против 31 компании

Япония вводит ограничения на экспорт против 31 фирмы из КНР, ОАЭ и Турции
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Reuters

Правительство Японии приняло решение о введении ограничений на экспорт в отношении 31 компании из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции в рамках антироссийских мер. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Япония вводит санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из России. Под действие санкций также попали три банка: ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

В дополнение к этому Япония вводит ограничения на экспорт в отношении 22 российских компаний, что также стало результатом решения правительства.

Кроме того, в рамках антироссийских мер Япония наложила санкции на одного гражданина Северной Кореи и один банк из Грузии.

Накануне бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что экономика страны после прихода к власти партии «Грузинская мечта» ослабла, а какие-то доходы страна получает за счет помощи России в обходе западных санкций.

Ранее стало известно о планах Байдена ввести новые санкции против России до прихода Трампа

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