Япония вводит ограничения на экспорт против 31 фирмы из КНР, ОАЭ и Турции

Правительство Японии приняло решение о введении ограничений на экспорт в отношении 31 компании из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции в рамках антироссийских мер. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Япония вводит санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из России. Под действие санкций также попали три банка: ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

В дополнение к этому Япония вводит ограничения на экспорт в отношении 22 российских компаний, что также стало результатом решения правительства.

Кроме того, в рамках антироссийских мер Япония наложила санкции на одного гражданина Северной Кореи и один банк из Грузии.

Накануне бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что экономика страны после прихода к власти партии «Грузинская мечта» ослабла, а какие-то доходы страна получает за счет помощи России в обходе западных санкций.

Ранее стало известно о планах Байдена ввести новые санкции против России до прихода Трампа