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Депутат индийского происхождения заявил о начале борьбы за пост премьера Канады

Депутат индийского происхождения Арья объявил о борьбе за пост премьера Канады
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Global Look Press

Депутат канадского парламента индийского происхождения Чандра Арья первым официально выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Свое заявление он сделал в социальной сети X.

«Я баллотируюсь на пост следующего премьер-министра Канады, чтобы возглавить небольшое, но более эффективное правительство, которое восстановит нашу страну и обеспечит процветание будущим поколениям», — написал он.

Депутат отметил, что Канада сталкивается со значительными структурными проблемами, которых не было на протяжении поколений, и их решение потребует трудного выбора.

По словам Арья, он упорно трудился ради лучшего будущего для канадцев, и если его выберут следующим лидером правящей Либеральной партии, он предложит свои знания и опыт для принятия правильных решений.

«Канада заслуживает лидерства, которое не боится принимать важные решения. Решения, которые перестраивают нашу экономику, возрождают надежду, создают равные возможности для всех канадцев и обеспечивают процветание для наших детей и внуков. <...> Руководствуясь принципами благоразумия и прагматизма, я готов взять на себя эту ответственность и возглавить Канаду в качестве следующего премьер-министра», — заключил он.

7 января сообщалось, что на пост лидера Либеральной партии Канады после отставки премьер-министра Джастина Трюдо может баллотироваться бывший глава банков Англии и Канады Марк Карни.

Ранее сенаторы обсудили с Трампом включение Канады в состав США в качестве 51-го штата.

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