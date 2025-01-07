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Экс-глава банка Канады может баллотироваться на пост Трюдо

Экс-глава ЦБ Канады Карни может баллотироваться на пост главы Либеральной партии
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Global Look Press

Бывший глава банков Англии и Канады Марк Карни может баллотироваться на пост лидера Либеральной партии Канады после отставки премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на заявление Карни.

«Марк Карни, бывший руководитель Банка Англии и Банка Канады, рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на пост лидера канадской Либеральной партии после того, как на этой неделе премьер-министр Джастин Трюдо подал в отставку», — пишет FT.

В ближайшие дни финансист планирует обсудить подобный шаг со своей семьей и решить, станет ли он баллотироваться на пост главы правящей канадской партии.

6 января премьер-министр Канады Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера. Его решению предшествовало падение популярности партии и конфликты с другими политиками.

Трюдо стал лидером Либеральной партии в апреле 2013 года. В октябре 2015 года партия получила большинство в правительстве. При нем партия также побеждала на выборах в 2019 и 2021 годах.

Ранее Белый дом назвал ушедшего в отставку Трюдо «верным другом».

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