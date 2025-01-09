Сенаторы обсудили с Трампом включение Канады в состав США в качестве 51-го штата

Избранный президент США Дональд Трамп обсудил с сенаторами возможность присоединения Канады в качестве 51-го штата. Об этом сообщила журналист телеканала CNN Хейли Талбот со ссылкой на сенатора от штата Оклахома Маркуэйна Маллина.

«Мы много говорили о том, чтобы Канада стала 51-м штатом. <...> Это было весело», — цитирует его слова Талбот в соцсети Х.

Накануне Трамп сообщил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Избранный глава государства также добавил, что намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры Европейского союза отнеслись с непониманием к последним заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести высокие тарифы против Мексики и Канады.