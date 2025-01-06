ХАМАС согласился освободить 34 заложника

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника в рамках первого этапа сделки с Израилем по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник в группировке.

В список, представленный Израилем и который одобрил ХАМАС, включены имена военнослужащих, гражданских лиц и несовершеннолетних, в том числе годовалый ребенок.

Анонимный представитель организации заявил телеканалу, что список «соответствует спецификациям, согласованным в последнем раунде предыдущих переговоров, и включает женщин, больных и детей».

Источник подчеркнул, что группировке нужно около недели, чтобы выяснить, кто из этого списка остался в живых.

5 января Reuters сообщил, что ХАМАС одобрил список из 34 заложников, представленных Израилем для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня. Источник агентства в движении заявил, что любая сделка зависит от достижения соглашения о выводе израильских войск из Газы.

Ранее ХАМАС опубликовал видео с девушкой, назвавшейся израильской заложницей.