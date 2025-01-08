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В Палестине заявили о готовности сотрудничать с США ради прекращения огня в Газе

Наблюдатель при ООН Мансур: Палестина готова сотрудничать с Трампом
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Jonathan Drake/Reuters

Палестина готова работать «со всеми», в том числе с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, ради прекращения огня в секторе Газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

По его словам, Палестина будет работать со всеми, кто желает и готов сотрудничать с ней, страна готова выслушать любую разумную точку зрения, которая приблизит к прекращению огня в анклаве.

В начале декабря прошлого года Трамп заявил, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если последние не будут освобождены до его инаугурации 20 января 2025 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее ХАМАС согласился освободить 34 заложника.

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