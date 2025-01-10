Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США лоббировали отказ крупной гренландской компании от продажи Китаю

Чиновники из США лоббировали отказ от продажи проекта Tanbreez в Гренландии КНР
close
Lucas Jackson/Reuters

Американские и датские чиновники в 2024 году лоббировали отказ разработчика крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии Tanbreez от продажи проекта компаниям, связанным с Китаем. Об этом сообщил агентству Reuters его генеральный директор Грег Барнс.

Этот шаг подчеркивает давний экономический интерес США к датской территории, который начал проявляться задолго до того, как Дональд Трамп начал размышлять о ее приобретении, отмечает агентство.

Гендиректор компании рассказал, что американские чиновники, дважды посетившие проект на юге Гренландии в 2024 году, неоднократно просили испытывающую нехватку средств компанию не продавать крупное месторождение покупателю, связанному с Пекином.

В конечном итоге Барнс, на которого было оказано давление, продал Tanbreez нью-йоркской компании Critical Metals. Сделка будет завершена в конце 2025 года. При этом гендиректор компании получил за нее $5 млн наличными и $211 млн акциями Critical Metals, что намного меньше, чем предлагали китайские фирмы, подчеркивает агентство.

9 января будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, комментируя высказывания политика о Гренландии, заявил, что остров очень важен для национальной безопасности США.

Ранее в Совфеде отреагировали на заявления Трампа о Канаде и Гренландии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами