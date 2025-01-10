США лоббировали отказ крупной гренландской компании от продажи Китаю

Чиновники из США лоббировали отказ от продажи проекта Tanbreez в Гренландии КНР

Американские и датские чиновники в 2024 году лоббировали отказ разработчика крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии Tanbreez от продажи проекта компаниям, связанным с Китаем. Об этом сообщил агентству Reuters его генеральный директор Грег Барнс.

Этот шаг подчеркивает давний экономический интерес США к датской территории, который начал проявляться задолго до того, как Дональд Трамп начал размышлять о ее приобретении, отмечает агентство.

Гендиректор компании рассказал, что американские чиновники, дважды посетившие проект на юге Гренландии в 2024 году, неоднократно просили испытывающую нехватку средств компанию не продавать крупное месторождение покупателю, связанному с Пекином.

В конечном итоге Барнс, на которого было оказано давление, продал Tanbreez нью-йоркской компании Critical Metals. Сделка будет завершена в конце 2025 года. При этом гендиректор компании получил за нее $5 млн наличными и $211 млн акциями Critical Metals, что намного меньше, чем предлагали китайские фирмы, подчеркивает агентство.

9 января будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, комментируя высказывания политика о Гренландии, заявил, что остров очень важен для национальной безопасности США.

Ранее в Совфеде отреагировали на заявления Трампа о Канаде и Гренландии.