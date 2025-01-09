Советник Трампа объяснил важность Гренландии для США

Советник Трампа Уолц объяснил важность Гренландии для США угрозой от РФ и КНР

Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, комментируя высказывания избранного президента США о Гренландии, заявил, что остров очень важен для национальной безопасности страны. Его слова приводит Reuters.

«У вас есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, имея 60 с лишним ледоколов, и некоторые из которых – ядерные. У нас их два, и один загорелся», — сказал Уолц.

Кроме того, по его словам, «речь идет о полезных ископаемых и природных ресурсах».

«Сейчас, когда полярные ледники тают, китайцы задействуют ледоколы и продвигаются туда же. Так что это нефть и газ. Это наша национальная безопасность», — подчеркнул он.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Комментируя слова американского лидера, глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не подлежит продаже, этот остров принадлежит гренландцам, которые и будут решать его будущее.

Ранее в конгрессе США обеспокоились «одержимостью» Трампа Гренландией.