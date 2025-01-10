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Китай сменил посла во Франции, назвавшего Крым исторически российским

Китай сменил посла во Франции, который ранее назвал Крым исторически российским
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Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин освободил дипломата Лу Шайе от должности посла КНР во Франции и Монако и назначил на этот пост бывшего заместителя министра иностранных дел Дэн Ли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

В апреле 2023 года в интервью французскому телеканалу LCI Лу Шайе, комментируя статус Крыма, заявил, что он изначально принадлежал России и был передан Украинской ССР по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

«Есть история. Крым изначально был российским», — ответил посол на вопрос журналиста о статусе полуострова.

Он также подчеркнул, что страны бывшего СССР не имеют официального статуса в рамках международного права, поскольку отсутствуют международные договоры, определяющие их независимость.

Дипломат Лу Шайе начал свою карьеру в министерстве иностранных дел Китая в конце 1980-х годов. С 2016 по 2019 год он был послом КНР в Канаде, а затем, с 2019 года, занимал должность посла во Франции и Монако. Причины его отставки с последнего поста не разглашаются.

Ранее Мизулина обратилась к Виктории Боне: «Крым чей?».

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