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Экс-разведчик США считает, что принятие Украины в НАТО никому не выгодно

Экс-разведчик Шаффер: принятие Украины в НАТО никому не принесет выгоды
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Virginia Mayo/AP

Бывший американский разведчик Тони Шаффер считает, что США должны прекратить поддерживать идею вступления Украины в НАТО, так как это не принесет никому выгоды. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Прекратите нести эту натовскую чепуху! <…> Принятие Украины в НАТО никому не принесет никакой выгоды» — сказал он.

Нарратив о присоединении Украины к альянсу, по мнению Шаффера, «разрушителен».

Он также заявил, что Москва обладает правом на свою политическую сферу влияния.

7 января Дональд Трамп заявил, что в случае вступления Украины в НАТО альянс окажется прямо у порога России. Он отметил, что может понять чувства Москвы по этому поводу.

По его мнению, администрация президента США Джо Байдена допустила большое количество ошибок при обсуждении возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

До этого в офисе украинского президента заявили, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс по аналогии с моделью Западной Германии. Этот вариант предполагает, что украинские власти будут контролировать только фактически удерживаемую территорию, и, следовательно, гарантии альянса будут действовать только на них.

Ранее Россия отвергла идею Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет.

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