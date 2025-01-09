Азербайджан прекратил поставлять газ в Болгарию

Trend: Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам. Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление компании «Булгаргаз».

Транзит ресурсов из Азербайджана был остановлен с 7 января 2025 года, и об этом вторая сторона была уведомлена за сутки до приостановки поставок.

Компания «Булгаргаз» сумела быстро компенсировать объемы газа за счет соглашения с турецкой компанией BOTAS.

«Это позволило избежать дополнительных затрат и сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе», — отметили представители болгарского предприятия.

Газ из Азербайджана в Болгарию поступает через интерконнектор Греция — Болгария, который имеет мощность в три миллиарда кубометров в год, с возможностью увеличения до 5 миллиардов кубометров.

29 декабря сообщалось, что словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR по закупкам газа.

Ранее в США оценили решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу.