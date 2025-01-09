В Вашингтоне оценили решение Киева прекратить транзит российского газа в Европу

Решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу соответствует политике США по снижению зависимости ЕС от топлива из РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Это решение сократит возможности России финансировать (специальную военную операцию. — «Газета.Ru») против Украины и лишит Москву около $6,5 млрд ежегодных доходов от продажи газа», — сказал он и подчеркнул, что такое решение соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от российского газа.

Кирби обратил внимание на то, что в настоящее время США обеспечивают почти половину импорта сжиженного природного газа в Европу и продолжают работать над увеличением этих объемов.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Цена газа в ЕС после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подсчитал потери ЕС после отказа Украины от транзита российского газа.