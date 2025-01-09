Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Вашингтоне оценили решение Киева прекратить транзит российского газа в Европу

Кирби поддержал решение Украины остановить транзит российского газа в Европу
close
Shutterstock

Решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу соответствует политике США по снижению зависимости ЕС от топлива из РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Это решение сократит возможности России финансировать (специальную военную операцию. — «Газета.Ru») против Украины и лишит Москву около $6,5 млрд ежегодных доходов от продажи газа», — сказал он и подчеркнул, что такое решение соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от российского газа.

Кирби обратил внимание на то, что в настоящее время США обеспечивают почти половину импорта сжиженного природного газа в Европу и продолжают работать над увеличением этих объемов.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Цена газа в ЕС после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подсчитал потери ЕС после отказа Украины от транзита российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами