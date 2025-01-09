Глава МИД Британии предположил, когда будет урегулирован конфликт на Украине

МИД Британии: конфликт на Украине можно урегулировать при Трампе к Пасхе

Конфликт на Украине может быть решен при содействии администрации избранного президента США Дональда Трампа ближе к Пасхе, которую будут отмечать в конце апреля. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми, слова которого передает издание The Guardian.

Он подчеркнул, что важно продолжать военную и экономическую помощь Украине.

По словам Лэмми, с последних событий становится очевидным, что ожидания скорого достижения соглашения 21 января (на следующий день после инаугурации Трампа) стали менее вероятными.

«Теперь похоже, что данный график сдвинулся к празднику Пасхи,» — отметил он.

При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у команды Дональда Трампа пока нет плана по урегулированию конфликта на Украине.

7 января избранный американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся добиться окончания боевых действий на Украине в течение шести месяцев после инаугурации. В то же время он назвал эскалацию конфликта между Киевом и Москвой «фиаско» Джо Байдена и признался, что понимает позицию российского руководства относительно возможного вступления Украины в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете безопасности РФ оценили способность Трампа быстро урегулировать украинский кризис.