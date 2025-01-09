«Многих выбешивает»: эксперт объяснил сообщения о безумии Илона Маска

Сообщения об ухудшении психического состояния американского миллиардера Илона Маска связаны с тем, что он стал ключевой фигурой американской политики. Его безоговорочная поддержка избранного президента Дональда Трампа раздражает истеблишмент — это особенно важно в условиях выхода на первый план бизнес-элит, объяснил НСН научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Маск полностью разделяет позицию Трампа, что многих выбешивает в американском и западном истеблишменте. Поэтому по этой причине и будут появляться такие публикации, что он сумасшедший и так далее. Это попытка дискредитировать Маска и Трампа, одним ударом двух зайцев…», — считает эксперт.

Сегодня состояние Маска оценивают в $300 млрд — это делает его самым богатым человеком, напомнил Блохин и призвал не судить «победителя». По его мнению, это все равно не поможет снизить влияние миллиардера на политику США, так как сегодня в целом бизнес-элиты в стране вышли на первый план.

Для Штатов норма, когда политики получают поддержку у финансовых доноров, а после прихода к власти — «отрабатывает» вложенные инвестиции, пояснил специалист. Это актуально, так как перед Трампом стоят понятные задачи, в том числе инвестировать в экономику, космос, оборону, обогнать по многим позициям Китай и Россию.

Напомним, о стремительном ухудшении психического состояния Маска заявил его биограф Сет Абрамсон. По его мнению, предприниматель он становится опасным для США, поэтому принять «срочные меры», чтобы защитить страну от «правления» бизнесмена. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск захотел сместить премьер-министра Великобритании.