«Шантаж вместо захвата»: эксперт оценил планы Трампа забрать Гренландию и Канаду

Если вновь избранному президенту США Дональду Трампу удастся достичь цель по присоединению Канады и Гренландии, то процесс освоения ресурсов в Арктике серьезно изменится, считает гендиректор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов. На захват земель Трамп не решится, но может пойти на шантаж, который завершится выгодным ему компромиссом, заявил он в беседе с НСН.

Реализация сценария Трампа приведет к вытеснению ЕС из Арктики и «сильной американизации», считает эксперт. Он призвал рассматривать Гренландию именно как претензию на Канаду, подчеркнув, что они вместе сопоставимы с российской Арктикой, а значит позволят догнать РФ на этой территории.

Трамп вполне может предложить Дании приемлемый компромисс и завладеть Гренландией. И, хотя это вызывает «ступор» у мирового сообщества, в целом «скупкой земель» Штаты занимаются давно – многовековым традициям страны это не противоречит, считает Пилясов. По его мнению, о силовом захвате речи не идет, но точно будет шантаж.

«Для Дании это больше статус, чем территория. Хочу отметить, что в Дании всегда считали Канаду страной с колониальным мышлением, которая не может быть самостоятельной», — убежден профессор.

Вся ситуация связана с добычей ресурсов в условиях выгодного Гренландии глобального потепления. Так, месторождения урана и металлов становятся доступными из-за таяния, что пробудило в Трампе «охотничий азарт на дичь», заключил специалист.

Напомним, Трамп уже не в первый раз выдвинул идею покупки Гренландии, а также заявил о планах возвратить Панамский канал и присоединить Канаду. Панамские, канадские и датские власти остро отреагировали на эти заявления, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Трамп рискует потерять доверие членов НАТО.