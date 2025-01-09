Президент Украины призвал оказать давление на Россию ради «достижения мира»

На Россию необходимо оказать давление для того, чтобы принудить ее к миру. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Поводом для видеообращения Зеленского стал удар Вооруженных сил России по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Президент Украины обвинил российских военных в умышленном нападении на мирных жителей города. По словам Зеленского, Россия «хочет лишь войны».

Он призвал оказать давление на Москву и «принудить Россию к миру». Зеленский отметил, что в этом необходимо сохранять единство всех партнеров Киева.

8 января российская авиация атаковала фугасной авиабомбой (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) запорожский завод «Мотор Сич». После прилета в цехах предприятия начался сильный пожар.

В сентябре Минобороны России сообщало об ударе по заводу «Мотор Сич». По данным ведомства, ВС РФ уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов при помощи авиабомбы, оснащенной УМПК.

Ранее Зеленский допустил матерные выражения в интервью.