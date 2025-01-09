Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Украины призвал оказать давление на Россию ради «достижения мира»

Зеленский: необходимо ради достижения мира оказать давление на Россию
close
Lex Fridman/YouTube

На Россию необходимо оказать давление для того, чтобы принудить ее к миру. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Поводом для видеообращения Зеленского стал удар Вооруженных сил России по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Президент Украины обвинил российских военных в умышленном нападении на мирных жителей города. По словам Зеленского, Россия «хочет лишь войны».

Он призвал оказать давление на Москву и «принудить Россию к миру». Зеленский отметил, что в этом необходимо сохранять единство всех партнеров Киева.

8 января российская авиация атаковала фугасной авиабомбой (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) запорожский завод «Мотор Сич». После прилета в цехах предприятия начался сильный пожар.

В сентябре Минобороны России сообщало об ударе по заводу «Мотор Сич». По данным ведомства, ВС РФ уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов при помощи авиабомбы, оснащенной УМПК.

Ранее Зеленский допустил матерные выражения в интервью.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами