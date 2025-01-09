В Иране признали свое крупное стратегическое поражение в Сирии

Иран понес значительное стратегическое поражение в Сирии, но все равно планирует продолжать развивать свои силы в стране. Об этом заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехруз Эсбати, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Я не считаю, что потеря Сирии – это повод для гордости. Мы понесли тяжелое поражение, и это был серьезный удар для нас», — цитирует газета генерала.

Эсбати также отметил, что отношения между Ираном и Сирией в последнее время находились в стагнации и становились всё более напряженными перед свержением президента Башара Асада. Тем не менее, Тегеран намерен использовать сложившуюся ситуацию для восстановления своего военного присутствия в регионе.

9 января сообщалось, что жену Башара Асада Асму подозревают в работе на британскую разведку.

Ранее Тайип Эрдоган оценил ущерб, нанесенный Сирии.