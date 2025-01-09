Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий для установления мира в регионе. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Отказываться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах», — написал он.

Пашинян призвал воздерживаться от эскалирующей риторики, продолжить процесс делимитации границы, решить проблему удерживаемых лиц, работать над выяснением судеб пропавших, создать механизм переговоров о взаимном контроле над вооружением. Также он предложил согласовать статьи мирного договора.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

В ответ Пашинян заявил, что Армения имеет легитимное право на обороноспособную армию. Он также заверил, что Ереван не ставит перед собой задачу возвращения более 200 квадратных километров территории, оказавшихся под контролем Азербайджана в ходе нагорнокарабахского конфликта в 2020 году.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.