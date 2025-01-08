В России предупредили об опасности перевоплощения детей в персонажей из «Игры в кальмара»

Детский психолог Илья Слободчиков предупредил, что перевоплощение детей в персонажей из «Игры в кальмара» может закончиться «недобрым образом». Его слова передает Telegram-канал SHOT.

Таким образом специалист отреагировал на информацию о том, что образ охранников из сериала стал самым популярным детским образом на новогодних елках. По данным SHOT, родители массово наряжали своих наследников в розовые комбинезоны с капюшоном и сетчатую маску на праздники.

«Умные родители три раза подумают, прежде чем удовлетворить такой запрос своего дитя», — заявил Слободчиков.

Психолог напомнил, что в сериале демонстрируется много сцен насилия, которые вредны для детской психики. В то же время Слободчиков отметил, что и раньше дети играли в Человека-паука и прочих супергероев, которые «не отличались высокой моралью».

По данным SHOT, на фоне второй волны популярности «Игры в кальмара» продавцы подняли цены на атрибутику из сериала в среднем на 40%. Сейчас костюмы героев из шоу стоят от трех до пяти тысяч рублей.

26 декабря на платформе Netflix вышел второй сезон корейского сериала «Игра в кальмара». О том, почему продолжение хита 2021 года разочаровало критиков и зрителей, — читайте в материале «Газеты.Ru».

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