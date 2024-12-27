«Не тратьте время зря»: что говорят о втором сезоне «Игры в кальмара»

26 декабря на платформе Netflix состоялся самый ожидаемый релиз года — вышел второй сезон корейского сериала «Игра в кальмара», который стал настоящим хитом в 2021 году. Однако результат разочаровал критиков и зрителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло в первом сезоне «Игры в кальмара»

С тех пор, как на Netflix вышел первый сезон «Игры в кальмара», прошло больше трех лет — и детали сюжета многие из нас могли забыть. Хотя о чем этот триллер в целом, мы, конечно, прекрасно помним (такое не забывается).

Чтобы сориентироваться в сюжетных коллизиях второго сезона, напомним, что главным героем «Игры в кальмара» стал немолодой разведенный игроман Сон Кихун (Ли Джонджэ), живущий со старушкой-матерью и неспособный расплатиться с долгами. В попытке заработать он принимает участие в испытании на выживание с детскими играми, в которых проигравший — погибнет. Выступая под номером 456, он вместе с другими игроками в одинаковых тренировочных костюмах под контролем надсмотрщиков борется за жизнь. Со многими из его соперников — которые тоже попали в игру из-за серьезных финансовых проблем — у него выстроятся личные отношения. Но, несмотря на симпатию, которая появится у него и у зрителя по отношению к некоторым из участников, ему придется бороться за жизнь. Он победит — но останется вопрос: кто(автором игры оказался добродушный дедушка с опухолью головного мозга, который участвовал под первым номером) придумал эту страшную смертельную игру на потеху каким-то богачам в масках?

О чем на самом деле «Игра в кальмара»

close Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2024) Netflix

Режиссер сериала Хван Дон Хёк придумал историю о борьбе за деньги не на жизнь, а насмерть еще в 2008 году. В то время он сам вместе с матерью и бабушкой оказался в долговой яме, из которой не мог выбраться из-за кризиса, охватившего Южную Корею. Увлекшись японскими комиксами манга об играх на выживание, он сопоставил свою ситуацию с историями героев — и в 2009 году у него возникла идея сериала о людях, соглашающихся участвовать в страшном соревновании, которое в случае победы поможет забыть о финансовых проблемах навсегда.

Как режиссер не раз объяснял в интервью, «Игра в кальмара» — это притча о несправедливости капиталистического мира и гигантском разрыве между богатыми и бедными , причем не только в Южной Корее, но и во всем мире.

В течение 10 лет Хван Дон Хёк не мог заинтересовать своим сюжетом ни одну продюсерскую компанию в Корее — сценарий расценивали как гротескный и слишком далекий от реальности. Но в 2010-х годах компания Netflix решила заняться поисками потенциального хита за пределами США. В 2018-м она открыла офис в Азии, куда и пришел Хва Дон Хёк со своей идеей. В 2019-м сервис согласился продюсировать проект, который на тот момент стал более реалистичным, чем в 2009-м.

Что происходит во втором сезоне «Игры в кальмара»

О том, что будет во втором сезоне, Хван Дон Хёк рассуждал еще в октябре 2021 года в интервью The Hollywood Reporter, хотя на тот момент еще не было уверенности, что продолжение последует. «В сериале есть несколько историй, которые не были раскрыты. Например, история полицейского офицера и его брата, Фронтмена. Если кончится тем, что я буду снимать второй сезон, я бы хотел исследовать эту сюжетную линию — что происходит между двумя братьями? Также я хотел бы погрузиться в историю рекрутера в костюме, который играет в ттакчи с Кихуном в первой серии. И, конечно, мы занялись бы историей Кихуна, который вернулся, и посмотрели бы, как он планирует поквитаться с людьми, которые создают игру», — рассказывал режиссер.

И действительно, во втором сезоне «Игры в кальмара» Сон Кихун возвращается в Южную Корею с намерением раскрыть организаторов игры и заставить их прекратить ее. Он выходит на рекрутера, а после вместе с полицейским из первого сезона по имени Хван Чун Хо находит способ познакомиться с создателями игры. Но в результате вновь оказывается одним из участников. В «Игре» как раз появилось новое правило — все соискатели могут объединиться, забрать всю сумму и разделить на всех. Либо отказаться — и тогда либо выжить, либо погибнуть. Перед началом состязания Сон Кихун призовет остальных 455 участников забрать деньги — он знает, что иначе им грозит смерть. Но играть, конечно, придется.

Кто снимался в «Игре в кальмара 2»

Из первого сезона во второй перебрались всего несколько персонажей — что неудивительно, ведь подавляющее большинство героев погибли. Мы вновь встретимся с Соном Кихуном (Ли Джонджэ), Хваном Чун Хо (Ви Хаджун) и ведущим игры Хваном Инхо (Ли Бёнхон).

Также в сериале снялась Пак Гю Йон — она играет знакомую Кихуна, беженку из Северной Кореи, которая станет надсмотрщицей в игре. Роли новых участников игры — разорившихся криптоинфлюенсеров, игроманов и неудачливых инвесторов, — исполняют молодой актер и певец, участник бойзбенда ZE:A Лим Сиван, Кан Ханыль, Ли Джин-ук, последний уже снимался у режиссера в его трагикомедии «Мисс бабуля». Также в ролях известный корейский актер Пак Сонхун, актриса и певица, участница группы Iz*One Чо Ю-ри.

Отзывы на «Игру в кальмара 2»

close Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2024) Netflix

Невероятная популярность первого сезона сериала — через 17 дней после выхода его посмотрели со 111 млн аккаунтов по всему миру — и высокие ожидания от нового обернулись против второй части. Издание USA Today уже назвало его «невпечатляющим и недокрученным». По мнению автора материала, от первой части сериалу достались блестящая игра Ли Джонджэ, тренировочные костюмы игроков и море крови, однако теперь шоу не хватает остроты и идеализма критиков капиталистической системы. «Невероятные повороты сюжета вызывают большую порцию недоверия, а сюжетные линии оказываются подвешенными в конце сезона, состоящего из семи эпизодов, не давая удовлетворения. Утрачено множество деталей, потеряна уникальность», — пишет USA Today.

Разочарованием назвали «Игру в кальмара 2» и пользователи платформы IMDb — пока что сериалу присвоен рейтинг 2,5 из 10 . «Началось в жанре детектива, первые две серии были скучными. Затем история развивается двумя параллельными линиями, аналогичными первому сезону, в котором герой оказывается в игре, а один персонаж пытается выбраться. Но в конце к сюжету ничего не добавляется, он начинается с множества историй, но в финале они оказываются нераскрытыми. Каждый шаг главного героя это дребедень, но мы, зрители, верим, что все нормально, и в конце они будут иметь смысл, чего не происходит. Все предают, миссия провалена — вот и все. Это снято, чтобы снять сливки с успеха предыдущего сезона. Я потратил время зря, пока смотрел это», — написал один из пользователей. Другие рецензенты высказались примерно в том же ключе.

Подобная критика привела к тому, что вскоре после премьеры второго сезона акции компании Artist United, которая сняла сериал, упали аж на 30 процентов.

К слову, сам режиссер Хван Дон Хёк, по всей видимости, тоже не получил удовольствия от работы над вторым сезоном. В интервью Variety он признавался, что его практически воротит от собственного сериала. «Я так вымотан. Я так устал. Должен сказать, меня так тошнит от «Игры в кальмара» <...> Меня тошнит от этой жизни, когда надо делать что-то, продвигать что-то. Сейчас я не думаю ни о каких новых проектах. Я просто думаю о том, чтобы уехать куда-нибудь на заброшенный остров и пожить свободно, без звонков от Netflix», — сказал он. И быстро добавил: «Не на остров «Игры в кальмара».