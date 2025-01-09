Пашинян назвал условия для долгосрочного мира с Азербайджаном

Пашинян: для долгосрочного мира надо решить вопрос удерживаемых лиц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале список предложений, которые позволят установить долгосрочный и стабильный мир с Азербайджаном.

В частности, Пашинян призвал решить проблему удерживаемых лиц и работать над выяснением судеб без вести пропавших.

В общей сложности список насчитывает около 10 инициатив. Например, армянский премьер предложил Азербайджану отказаться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах, воздерживаться от эскалирующей риторики, продолжить процесс делимитации границы, а также сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над вооружением, квотах и ограничении его применения.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

В ответ Пашинян заявил, что Армения имеет легитимное право на обороноспособную армию. Он также заверил, что Ереван не ставит перед собой задачу возвращения более 200 квадратных километров территории, оказавшихся под контролем Азербайджана в ходе нагорнокарабахского конфликта в 2020 году.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.