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Правительство утвердило план по достижению национальных целей до 2030 года

Мишустин утвердил план по достижению национальных целей России до 2030 года
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России завершило формирование Единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года, а также на перспективу до 2036 года. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

План был утвержден премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Документ будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций.

«Единый план определяет приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет. Документ носит межведомственный характер», — уточнили в кабмине.

Документ связывает майские указы российского президента, а также 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ.

До этого правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году. Так, праздник Весны и Труда продлится с 1 по 4 мая. Годовщину Победы в Великой Отечественной войне в стране будут праздновать с 8 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов.

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