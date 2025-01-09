Правительство утвердило план по достижению национальных целей до 2030 года

Мишустин утвердил план по достижению национальных целей России до 2030 года

Правительство России завершило формирование Единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года, а также на перспективу до 2036 года. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

План был утвержден премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Документ будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций.

«Единый план определяет приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет. Документ носит межведомственный характер», — уточнили в кабмине.

Документ связывает майские указы российского президента, а также 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ.

До этого правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году. Так, праздник Весны и Труда продлится с 1 по 4 мая. Годовщину Победы в Великой Отечественной войне в стране будут праздновать с 8 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов.