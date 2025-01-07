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Минфин США пригрозил КНР «значительными последствиями» за помощь РФ в конфликте

Глава Минфина США пригрозила КНР последствиями за поддержку России в конфликте
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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю последствиями за материальную поддержку России в конфликте с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минфина.

6 января Йеллен провела виртуальную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, в ходе которой она подняла вопросы, вызывающие озабоченность США, в том числе связанные с нерыночной политикой и практикой Китая и избыточными промышленными мощностями, которые наносят ущерб американским компаниям.

Глава Минфина отметила, что если их не решить, они продолжат негативно влиять на двусторонние экономические отношения США и Китая.

«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся компании, в том числе в Китае, если они окажут материальную поддержку войне России против Украины. Секретарь Йеллен также выразила серьезную обеспокоенность по поводу вредоносной киберактивности субъектов, спонсируемых государством КНР, и ее влияния на двусторонние отношения», — сказано в пресс-релизе.

До этого официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя обвинения в кибератаках со стороны Пекина, заявил, что американские санкции против связанных с информационными технологиями китайских компаний не имеют под собой оснований.

Ранее США ввели санкции против китайской компании, обвиняемой в кибератаках.

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