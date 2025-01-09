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В Европе захотели получить упрощенный доступ к американскому оружию

Генсек НАТО Рютте захотел убедить Трампа упростить доступ к рынку вооружений США
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что намерен убедить избранного президента США Дональда Трампа предоставить европейским партнерам упрощенный доступ на рынок американской военной промышленности. Его слова приводит телеканал n-tv.

Рютте напомнил, что военные расходы союзников США составляют «сотни миллиардов долларов», но они могли бы быть больше, «если бы оборонная промышленность США была либерализована и более открыта, и не нужно было бы получать одобрение Конгресса, Пентагона и Белого дома».

В качестве примера генсек НАТО указал на высокий спрос стран Европы на системы противоракетной обороны Patriot.

«Они стоят по два миллиарда каждый. Это огромная сумма для США и для экономики США», — подчеркнул Рютте.

До этого Рютте заявил о необходимости увеличения расходов на оборону, укрепления оборонной промышленности и расширения производства. Он отметил, что Североатлантический альянс пока не производит достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.

Ранее в Германии раскритиковали идею Трампа о повышении расходов на оборону.

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