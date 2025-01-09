В Европе захотели получить упрощенный доступ к американскому оружию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что намерен убедить избранного президента США Дональда Трампа предоставить европейским партнерам упрощенный доступ на рынок американской военной промышленности. Его слова приводит телеканал n-tv.

Рютте напомнил, что военные расходы союзников США составляют «сотни миллиардов долларов», но они могли бы быть больше, «если бы оборонная промышленность США была либерализована и более открыта, и не нужно было бы получать одобрение Конгресса, Пентагона и Белого дома».

В качестве примера генсек НАТО указал на высокий спрос стран Европы на системы противоракетной обороны Patriot.

«Они стоят по два миллиарда каждый. Это огромная сумма для США и для экономики США», — подчеркнул Рютте.

До этого Рютте заявил о необходимости увеличения расходов на оборону, укрепления оборонной промышленности и расширения производства. Он отметил, что Североатлантический альянс пока не производит достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.

Ранее в Германии раскритиковали идею Трампа о повышении расходов на оборону.