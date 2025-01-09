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Трамп серьезно настроен давить на Данию для приобретения Гренландии

Reuters: Трамп хочет получить Гренландию для расширения сферы влияния США
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Christian Hartmann/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен оказать давление на Данию для приобретения Гренландии. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников из окружения Трампа, Гренландия ему нужна для расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии, а также для укрепления «его наследия».

При этом собеседники агентства отметили, что к военной силе будущий президент США вряд ли прибегнет, а вот дипломатическое или экономическое давление окажет.

Один из неназванных соратников Трампа рассказал, что видел список приоритетов избранного главы государства и там был пункт «покупка Гренландии».

Тем временем в самой Гренландии на фоне требований продать остров США заявили, что не хотят «новой колониальной державы». По словам местного чиновника, несмотря на такую позицию, гренландцы понимают, что не смогут сами позаботиться об обороне ни в плане денег, ни в плане людей.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. О желании заполучить Гренландию под контроль США Трамп стал говорить еще в 2019 году во время своего первого президентского срока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советники Трампа заверили чиновников Дании в серьезности его намерений по покупке Гренландии.

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