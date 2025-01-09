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Жители Гренландии выступили против продажи острова США

FT: в Гренландии заявили, что не желают «новой колониальной державы» в лице США
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Depositphotos/AP

В Гренландии на фоне требований избранного президента США Дональда Трампа продать остров его стране заявляют, что не хотят «новой колониальной державы». Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на анонимного гренландского чиновника.

По словам собеседника издания, несмотря на такую позицию, гренландцы понимают, что не смогут сами позаботиться об обороне ни в плане денег, ни в плане людей.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. О желании заполучить Гренландию под контроль США Трамп стал говорить еще в 2019 году во время своего первого президентского срока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советники Трампа заверили чиновников Дании в серьезности его намерений по покупке Гренландии.

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