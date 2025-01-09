В МИД Дании допустили выход Гренландии из состава страны

Глава МИД Дании Расмуссен не исключил, что Гренландия может стать независимой

Гренландия, в настоящее время входящая в состав Дании, в будущем может стать независимым государством. Такое заявление сделал датский министр иностранных дел Лекке Расмуссен, пишет Reuters.

Дипломат прокомментировал высказывание избранного американского президента Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США.

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В то же время он усомнился, что Гренландия когда-нибудь захочет войти в состав США.

Как сказал Расмуссен, сейчас американские власти обеспокоены из-за возросшей активности РФ и КНР в Арктике. При этом Трамп уверен, что присоединение Гренландии поможет США обеспечить безопасность в этом регионе.

«Я не думаю, что мы находимся в состоянии внешнеполитического кризиса. Мы готовы к диалогу с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чтобы обеспечить реализацию их амбиций», — добавил министр.

7 января избранный президент США провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о желании включить Гренландию в состав страны. Он пояснил, что Гренландия должна стать частью американской территории, так как стратегически важна для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира».

Ранее в Совете безопасности РФ сообщили о желании Трампа «переделать мир».