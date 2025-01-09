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В Польше заявили, что Трамп начинает оспаривать мировой порядок

Каминьский: Трамп начал оспаривать мировой порядок
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Evan Vucci/AP

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский заявил в эфире радио TOK FM, что избранный президент США Дональд Трамп начинает оспаривать текущий мировой порядок.

«Трамп начинает подвергать сомнению мировой порядок, в котором расположение границ государств обусловлено не тем, насколько эти государства сильны, а определенным порядком и справедливостью», — поделился Каминьский.

Таким образом, политик прокомментировал слова Трампа о Гренландии, Панамском канале и Канаде, указав на подход избранного президента США, который ставит под сомнение принцип, согласно которому границы государства не зависят от его военной мощи.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. О желании заполучить Гренландию под контроль США Трамп стал говорить еще в 2019 году во время своего первого президентского срока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил, что Трамп намерен переделать мир.

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