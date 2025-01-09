Посол России предостерег США от планов обеспечить свою безопасность за счет Гренландии

Россия учтет в своем военном планировании попытки США обеспечить национальную безопасность за счет покупки Гренландии. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью датским СМИ, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства в королевстве.

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация выступает за укрепление стабильности в Арктике, и это возможно лишь на основе строительства международной безопасности, равной для всех арктических государств.

По словам Барбина, попытка обеспечения американской нацбезопасности за счет интересов других стран может привести к ухудшению обстановки в регионе и будет учтена Москвой в военном планировании.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. О желании заполучить Гренландию под контроль США Трамп стал говорить еще в 2019 году во время своего первого президентского срока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советники Трампа заверили чиновников Дании в серьезности его намерений по покупке Гренландии.