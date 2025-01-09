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Губернатор Калифорнии резко ответил Трампу на критику на фоне лесных пожаров

Губернатор Калифорнии Ньюсом резко ответил Трампу на призывы уйти в отставку
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Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа после его слов о лесных пожарах в штате и призывов покинуть занимаемую должность. По его словам, Трамп пытается политизировать чрезвычайную ситуацию, передает CNN.

По его словам, из-за пожаров «люди буквально бегут», теряя имущество, а «дети лишились школ, семьи полностью разлучены, церкви сожжены», в то время как Дональд Трамп пытается «политизировать это».

«У меня много мыслей, и я знаю, что хочу сказать. Но я не буду. Сегодня я стоял рядом с президентом Соединенных Штатов Америки, и я был горд быть рядом с Джо Байденом, и он поддерживал каждого человека в этом сообществе, он не играл в политику», — сказал Ньюсом.

До этого Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. По его словам, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла, и это вина действующего губернатора.

Ранее Маск одним словом охарактеризовал власти Калифорнии из-за пожаров.

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