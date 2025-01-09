В США назвали причину стремления Трампа получить контроль над Гренландией

Избранный президент США Дональд Трамп стремится получить контроль над Гренландией, чтобы послать мощный сигнал Китаю. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, республиканец закладывает «фундамент доктрины Трампа».

Внештатный научный сотрудник «Атлантического совета» (признан в РФ нежелательной организацией) Алекс Плитсас высказал предположение, что стремление Трампа купить Гренландию можно объяснить двумя причинами. Во-первых, на территории острова имеются крупные месторождения редкоземельных элементов, необходимых для «критически важной обороны и производства электроники».

Во-вторых, Гренландия имеет законные большие притязания на Арктику, что обеспечит Соединенным Штатам более сильные позиции в условиях усиления конкуренции за судоходство и ресурсы, добавил Плитсас.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что лидеры ЕС с непониманием отнеслись к словам Трампа о Гренландии и Канаде.