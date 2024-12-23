Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения расходов на оборону, укрепления оборонной промышленности и расширения производства. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Североатлантический альянс пока не производит достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.

«Если мы не увеличим расходы на оборону, через четыре-пять лет у нас возникнут серьезные проблемы», — сказал Рютте.

При этом он отметил, что Россия в настоящее время вряд ли нападет на территорию НАТО.

«Сейчас нам не нужно бояться, однако в долгосрочной перспективе я обеспокоен», — добавил генсек.

До этого немецкая газета Bild писала, что Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркивал, что Североатлантический альянс стал непосредственным участником боевых действий на Украине. Володин добавил, что сейчас именно западные военные принимают решения об ударах по тем или иным городам в РФ. Они же отдают приказы украинским солдатам и согласовывают их действия на поле боя, отметил он.

Ранее NYT предсказал переговоры по Украине в 2025 году.