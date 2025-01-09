В Германии раскритиковали заявление Шольца из-за планов Трампа захватить Гренландию

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер раскритиковал канцлера Олафа Шольца после его слов о том, что лидеры ЕС отнеслись с непониманием к заявлениям Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу. Его слова приводит телеканал n-tv.

«На данном этапе я считаю пресс-конференцию, созванную самим канцлером Шольцем, очень необычной. Хотя он явно впечатлен заявлениями будущего президента [Трампа], но он не видит необходимости предпринимать дальнейшие действия против России», — сказал Кизеветтер.

По его словам, российский лидер Владимир Путин «силой перемещает границы», пока Шольц выражает недовольство заявлениями Трампа. Кизеветтер считает, что канцлер Германии хотел подчеркнуть свои «самопровозглашенные претензии на лидерство в Европе» и показать себя с лучшей стороны в избирательной кампании.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры Европейского союза отнеслись с непониманием к последним заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу. Канцлер подчеркнул, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны и их «нельзя передвинуть силой».

Ранее в конгрессе США обеспокоились «одержимостью» Трампа Гренландией.