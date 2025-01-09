Силы безопасности полностью контролируют ситуацию у дворца президента Чада

Силы безопасности Чада установили полный контроль над районом президентского дворца в столице страны. Об этом, ссылаясь на источник в силовых структурах в Нджамене, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время никаких беспорядков в столице нет. В тоже время время он заявил, что в результате перестрелки есть раненые.

8 января сообщалось, что вблизи президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба. По имеющейся информации, нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам». Глава государства Махамат Идрис Деби в момент атаки находился в своей резиденции.

Позже появились сведения о том, что к зданию президентского дворца движется колонна военной техники.

По словам представителя правительства, ситуация в Нджамене полностью находится под контролем. Он назвал случившееся вблизи президентского дворца «небольшим инцидентом».

Ранее во Франции пожаловались на невыполнимые требования Чада по выводу войск.