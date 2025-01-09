Глава Панамского канала заявил о хаосе в перевозках в случае выполнения требований Трампа

Выполнение требований избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о возвращении Панамского канала под американский контроль вызовет хаос в грузоперевозках. Об этом газете Wall Street Jornal заявил глава правительственного агентства Панамы по управлению каналом Рикаурте Васкес Моралес.

Он отметил, что правила пользования канала едины для всех, и потому не может быть исключений и какой-либо дискриминации. Глава администрации канала подчеркнул, что передача объекта под контроль США нарушит договор о нейтралитете, международное право и приведет к хаосу.

Васкес Моралес назвал необоснованными заявления Трампа о том, что каналом якобы управляет Китай. Он также отверг обвинения избранного президента США в том, что с американских судов якобы взимается более высокая плата за проход через канал. Васкес Моралес уточнил, что стоимость прохода судов через Панамский канал варьируется от $300 тыс. до $1 млн, и эти тарифы применяются ко всем судам независимо от их государственной принадлежности.

8 января министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес заявил, что суверенитет страны над Панамским каналом не обсуждается на фоне намерений Трампа взять его под контроль.

Ранее Трамп заявил, что начал переговоры с представителями Панамы по вопросу перехода Панамского канала под контроль США.