Небензя заявил о полном праве КНДР на обеспечение своей безопасности

Небензя: КНДР имеет право на принятие мер по обеспечению своей безопасности

Пхеньян на фоне провокаций и санкционного давления государств Запада имеет полное право принимать меры по обеспечению своей безопасности. Об этом со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю сообщает ТАСС.

Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с испытанием северокорейской гиперзвуковой ракеты, назвал «уникальным лицемерием» заявления некоторых членов СБ, якобы заботящихся о судьбах КНДР и желающих видеть процветающую Северную Корею со счастливым населением. По словам Небензи, Запад мечтает удушить население КНДР и предпринимает такие попытки уже в течение многих лет.

Постпред России отметил, что в связи с этим руководство Северной Кореи имеет полное право на применение мер по обеспечению безопасности и суверенитета своей страны.

6 января Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. За запуском лично наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с высшим военным руководством.

Ранее в Южной Корее заявили, что ракета КНДР пролетела около 1,1 тыс. км.