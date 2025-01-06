В Южной Корее заявили, что ракета КНДР пролетела около 1,1 тыс. км

«Ренхап»: запущенная КНДР ракета пролетела около 1 100 км и упала в море

Баллистическая ракета, которую запустила Северная Корея во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Сеул, пролетела около 1,1 тыс. км и упала в Японском море. Об этом сообщает агентство «Ренхап», ссылаясь на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Предположительно, ракету запустили из района Пхеньяна в сторону Японского моря около полудня (06:00 мск). Южнокорейские военнослужащие считают, что ракета относится к баллистическим средней дальности.

6 января в Сеуле у госсекретаря Соединенных Штатов прошли переговоры с коллегой Чо Тхэ Ёлем. До этого Блинкен встретился с и.о. президента Южной Кореи, они обсудили двусторонние отношения и Северную Корею.

Визит госсекретаря Соединенных Штатов проходит на фоне политического кризиса в Южной Корее Корее. 3 декабря 2024 года президент страны Юн Сок Ёль ввел военное положение для борьбы с «просеверокорейскими элементами и параличом» исполнительной власти. 14 декабря парламентом ему был объявлен импичмент. 27 декабря Национальное собрание решило объявить импичмент премьеру Хан Док Су, который исполнял обязанности президента до Чхве Сан Мока. Президентские полномочия Юн Сок Ёля в данный момент приостановлены до решения Конституционного суда.

Ракетный запуск КНДР стал первым в этом году. Последний раз ракетный пуск Пхеньян осуществлял 5 ноября 2023-го.

Ранее в МИД России объяснили причины пусков ракет КНДР.