Стало известно, как Россия оказывала Приднестровью гуманитарную помощь

Россия, поставляя бесплатный газ Приднестровью, оказывала гуманитарно-техническую помощь непризнанной республике. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский после заседания Совета безопасности, на котором обсуждался разразившийся в регионе энергетический кризис.

Глава Приднестровья рассказал, что республике было предложено направить денежные средства за потребляемый газ на бюджет, для того чтобы обеспечить покрытие социальных обязательств. Красносельский добавил, что существовал особый газовый счет, и этот газовый счет, с помощью которого происходило обеспечение исполнения обязательств перед людьми, проживающими в республике.

«Фактически данная техническая, гуманитарно-техническая помощь предоставлялась Российской Федерацией в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье», — сказал лидер непризнанного Приднестровья.

Среди прочего Красносельский напомнил, что это решение было принято в 2006 году. Предпосылками для этого послужило нарушение Молдавией подписанного в 1997 году меморандума о приднестровском урегулировании. Документ предоставлял широкие возможности внешнеэкономической деятельности предприятиям Приднестровья, после чего многие из них были разорены. Подобное действие было расценено в Тирасполе как экономическая блокада.

До этого первый зампред правительства, министр экономического развития республики Сергей Оболоник заявил, что запаса газа в Приднестровье для бытовых нужд хватит на 24 дня. В настоящее время республика находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса.

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