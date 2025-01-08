Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Россия оказывала Приднестровью гуманитарную помощь

Красносельский: РФ оказывала Приднестровью гуманитарную помощь поставками газа
close
РИА Новости

Россия, поставляя бесплатный газ Приднестровью, оказывала гуманитарно-техническую помощь непризнанной республике. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский после заседания Совета безопасности, на котором обсуждался разразившийся в регионе энергетический кризис.

Глава Приднестровья рассказал, что республике было предложено направить денежные средства за потребляемый газ на бюджет, для того чтобы обеспечить покрытие социальных обязательств. Красносельский добавил, что существовал особый газовый счет, и этот газовый счет, с помощью которого происходило обеспечение исполнения обязательств перед людьми, проживающими в республике.

«Фактически данная техническая, гуманитарно-техническая помощь предоставлялась Российской Федерацией в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье», — сказал лидер непризнанного Приднестровья.

Среди прочего Красносельский напомнил, что это решение было принято в 2006 году. Предпосылками для этого послужило нарушение Молдавией подписанного в 1997 году меморандума о приднестровском урегулировании. Документ предоставлял широкие возможности внешнеэкономической деятельности предприятиям Приднестровья, после чего многие из них были разорены. Подобное действие было расценено в Тирасполе как экономическая блокада.

До этого первый зампред правительства, министр экономического развития республики Сергей Оболоник заявил, что запаса газа в Приднестровье для бытовых нужд хватит на 24 дня. В настоящее время республика находится в состоянии не только энергетического, но и гуманитарного кризиса.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами