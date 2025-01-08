Украина захотела занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО

Украина готова занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО, если для Будапешта «в приоритете усиление России, а не ЕС и США». Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети X.

«Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ», — написал глава МИД.

По его словам, Венгрия занимает «пророссийскую позицию», препятствуя доступу на европейский рынок энергоресурсов от США и других союзников.

Сибига назвал «манипулятивными» заявления руководства Венгрии о том, что решение Украины не продлевать с 2025 года транзит российского газа оказало негативное влияние на цены для потребителей Евросоюза.

7 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Украины должны соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в страны — члены регионального содружества. По его словам, прекращение транзита газа из РФ привело к росту цен на топливо в Европе на 20%.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Цена газа в ЕС после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подсчитал потери ЕС после отказа Украины от транзита российского газа.