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В Пентагоне заявили, что приход к власти Трампа не отразится на военной помощи Киеву

Пентагон: приход к власти Трампа не отразится на военной помощи Украине
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Rod Lamkey/Global Look Press

Приход новой американской администрации не отразится на работе группы западных государств по координации поставок вооружений Киеву. Об этом, ссылаясь на брифинг высокопоставленного представителя министерства обороны США, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, пока нельзя сказать, какое решение примет администрация избранного президента Дональда Трампа по поводу своей роли внутри международной группы доноров Украины, однако при этом он выразил уверенность в том, что Запад продолжит укреплять военные возможности Киева.

7 января Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала и допустила военный конфликт на Украине.

4 января государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что Вашингтон начал поставки вооружения Киеву еще до начала специальной военной операции.

Ранее Блинкен рассказал, что войдет в состав нового пакета военной помощи Украине.

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