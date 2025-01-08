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Байден сообщил, что получил похвалу от Трампа

Байден заявил, что Трамп похвалил его за экономические успехи
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Evan Vucci/AP

Действующий американский лидер Джо Байден заявил в интервью газете USA Today, что избранный президент США Дональд Трамп похвалил его за успехи в экономике, несмотря на то, что публично критикует его экономическую программу.

«Он очень лестно отозвался о некоторых моих экономических начинаниях. И он говорил о том, что, по его мнению, я ухожу с хорошими результатами», — сказал глава Белого дома.

7 декабря газета The Hill писала, что Байден оставляет Трампу «невероятный беспорядок» в делах как внутри страны, так и на мировой арене. Речь идет о $36 триллионах федерального долга, инфляции, низких запасах оружия, убыточных предприятиях и системе образования, которая «не в состоянии научить молодежь читать и писать».

В августе газета The Wall Street Journal писала, что Байден уйдет с должности, оставив за собой «печальное наследие», поскольку ему не удалось сплотить нацию и решить ряд экономических и международных вопросов. Авторы материала вспомнили неэффективные действия Байдена в борьбе с пандемией COVID-19, которые способствовали рекордной инфляции, достигшей 9,1% в июне 2022 года, а также сокращению реального дохода американцев, и неспособность действующего президента решить миграционный кризис.

Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.

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