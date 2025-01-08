Опрос в США показал, каким запомнится Байден

Более половины жителей США считают, что нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден войдет в историю как слабый глава государства. Такие данные следуют из результатов опроса американской социологической службы Gallup.

Из опроса следует, что около 54% опрошенных американских граждан в негативных красках описали перспективы Байдена запомниться будущим поколениям успешным президентом. Так, из них 17% заявили, что действующий глава государства останется в истории как президент «хуже среднего», тогда как 37% посчитали, что он запомнится «плохим» хозяином Белого дома.

Еще 26% респондентов утверждают, что Байден вспомнится в истории как «середняк», а 13% — что как президент «лучше среднего», и еще 6% — что действующий глава Белого дома войдет в историю выдающимся лидером США.

Опрос среди американских граждан проводился в период с 2 по 18 декабря прошлого года. В нем приняли участие 1003 совершеннолетних жителя США.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Байдена и вице-президента Камалу Харрис запомнят как некомпетентных и коррумпированных политиков, которые приблизили мир к третьей мировой. Публицист подчеркнул, что их можно считать худшими руководителями США в современной истории государства.

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