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Четыре страны подали иск в Международный суд ООН против Ирана

Британия, Канада, Швеция и Украина подали иск в МС ООН против Ирана из-за сбитого самолета

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Aref Fathi/dpa/Global Look Press

Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Международный суд ООН против Ирана из-за сбитого в 2020 году украинского пассажирского Boeing 737. Об этом говорится в совместном заявлении МИД этих государств.

Рейс PS752 по маршруту Тегеран—Киев был сбит двумя ракетами «земля-воздух», запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек — среди них 167 пассажиров и девять членов экипажа.

В заявлении говорится, что действия и бездействие Ирана составляют нарушения международных правовых обязательств страны.

Вчс четыре государства обвиняют Иран в том, что эта страна не приняла меры для предотвращения трагедии, а также не захотела проводить полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. По версии иранской стороны, вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО, поскольку лайнер был идентифицирован как вражеская цель.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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