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На Украине одобрили законопроект о расширении данных, относящихся к гостайне

УНН: Рада одобрила законопроект о расширении данных, относящихся к гостайне
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Верховная рада Украины поддержала проект закона, который относит к гостайне информацию по защите объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

По данным агентства, тем не менее, новый проект закона исключает данные об использовании средств на закупки. УНН отмечает, что речь идет о внесении изменений в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне» №11394.

Как пишет агентство, одобренный законопроект предлагает также исключить информацию о цене товаров, работ, услуг и проектной документации. Документ предполагает также исключить содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по ремонту и работам по строительству.

4 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на ужесточение контроля над игорным бизнесом в стране с целью борьбы с растущей зависимостью от азартных игр среди населения. Отмечалось, что среди прочего, новый закон вводит запрет на рекламу азартных игр на телевидении и радио, кроме ночного времени, и уточняет порядок проведения проверок в сфере игорного бизнеса, включая мониторинг интернет-пространства.

Ранее премьер-министра Украины вызвали в Раду.

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