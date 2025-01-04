Зеленский подписал законопроект об усилении контроля над игорным бизнесом

Зеленский подписал закон о борьбе с игровой зависимостью на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на ужесточение контроля над игорным бизнесом в стране с целью борьбы с растущей зависимостью от азартных игр среди населения. Эта информация была опубликована в картотеке на сайте украинского парламента.

Название закона подчеркивает, что новые меры регулирования вводятся «для борьбы с лудоманией». Законопроект был принят Верховной радой в окончательном чтении месяц назад.

Согласно документу, комиссия по регулированию азартных игр и лотерей будет ликвидирована, а до 1 апреля 2025 года будет создан новый уполномоченный орган. Глава комиссии Иван Рудый был арестован в декабре по обвинению в коррупции и подозревается в содействии работе запрещенных онлайн-казино.

Также закон вводит запрет на рекламу азартных игр на телевидении и радио, кроме ночного времени, и уточняет порядок проведения проверок в сфере игорного бизнеса, включая мониторинг интернет-пространства.

В апреле прошлого года Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино в стране.

Ранее на Украине оценили ультиматум Зеленского Европе.